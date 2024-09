L’appello della Cgil di Agrigento: “Potenziare i collegamenti con Calcarelle”

Nei giorni scorsi il segretario generale della Cgil di Agrigento Alfonso Buscemi era intervenuto per lanciare l’allarme sul futuro dell’Università agrigentina; adesso il rappresentante Sindacale assieme al segretario generale della Cgil trasporti Franco Pirrera rilanciano chiedendo al Sindaco della città, con una lettera aperta, di migliorare i collegamenti con Contrada Calcarelle considerando la presenza di università e diversi istituti superiori, è importante includere alcuni punti chiave nel prossimo bando di gara per il servizio di trasporto pubblico.

Ecco alcune proposte: Frequenza e orari potenziati: Vista la presenza di studenti universitari e delle scuole superiori, si dovrebbe garantire un aumento della frequenza delle corse nelle fasce orarie di maggiore affluenza (mattina presto e nel primo pomeriggio). Orari flessibili anche per tenere conto di lezioni serali o altre attività scolastiche. Linee dirette o potenziate: Introduzione di linee dirette che colleghino Contrada Calcarelle ai principali poli educativi della città senza necessità di cambi, riducendo così i tempi di percorrenza per studenti e docenti. Autobus più capienti e accessibili: Durante gli orari di punta, è necessario disporre di mezzi più capienti e dotati di accessibilità per studenti con disabilità. Monitoraggio della domanda: Prevedere un sistema di monitoraggio continuo della domanda, con strumenti come app di prenotazione o tracciamento dei flussi, in modo da poter adattare il servizio rapidamente in base alle necessità della popolazione scolastica e universitaria. Convenzioni e abbonamenti agevolati: Offrire abbonamenti a prezzi scontati o agevolazioni per studenti universitari e delle scuole superiori, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico. Connessioni intermodali: Migliorare l’integrazione tra il servizio autobus e altri mezzi di trasporto, come il treno o la bici, per facilitare gli spostamenti verso le università e scuole superiori.

Attenzione particolare merita il collegamento con Montaperto e Giardina Gallotti. Per migliorare il collegamento diretto con queste due realtà si potrebbe considerare: Istituzione di una linea diretta: Creare una linea di autobus diretta che colleghi Montaperto e Giardina Gallotti con Contrada Calcarelle, senza bisogno di cambi intermedi. Questo permetterebbe agli studenti e ai residenti di raggiungere facilmente le scuole e l’università, riducendo i tempi di viaggio. La linea potrebbe avere fermate strategiche in prossimità di scuole superiori, università e altri punti di interesse. Implementare un collegamento diretto e potenziato tra Montaperto, Giardina Gallotti e Contrada Calcarelle renderebbe molto più agevole per gli studenti e i residenti spostarsi quotidianamente, riducendo tempi di viaggio e migliorando l’efficienza del trasporto pubblico nella zona. Questi punti dovrebbero essere inseriti nel bando di gara per garantire un servizio adeguato e rispondente alle esigenze della popolazione studentesca di Contrada Calcarelle.