L’Athena Calcio è pronta per la nuova stagione

L’Athena di Giovanni Sorce, si appresta ad inizare una nuova avvincente stagione.

La società agrigentina, sarà l’unica della provincia a presentarsi ai nastri di partenza dei campionati Élite Under 17 e Under 15 che rappresentano il massimo punto d’arrivo regionale per il movimento calcistico giovanile.

“Abbiamo l’obbligo di presentarci ai nastri di partenza della nuova stagione con la chiara intenzione di far bene e per questo motivo ci stiamo attrezzando per allestire delle formazioni competitive per affrontare gli impegnativi campionati – ha detto Giovanni Sorce -. Siamo orgogliosi di rappresentare la provincia di Agrigento nei massimi campionali giovanili di categoria e dare un’opportunità ai tanti giovani calciatori del nostro territorio”.

Il percorso per raggiungere questo importante obiettivo è stato molto lungo e ricco di soddisfazioni. Sorce, che in carriera ha militato nel Parma in serie A e in altre squadre professionistiche, ha fondato circa venti anni fa, con l’amico fraterno Gero Falci, la Scuola Calcio Athena: “Da allora non ci siamo mai fermati – ha spiegato l’ex bomber -, raggiungendo un livello altissimo nel panorama del calcio giovanile regionale.

La conquista nel 2015 del titolo di campioni regionali con la categoria Allievi, è stato il nostro miglior risultato. Fu una stagione straordinaria che si concluse, dopo la vittoria della fase interregionale, con la storica partecipazione alla Final Six Nazionale a Chianciano Terme”.

Anche l’ultima stagione ha portato l’Athena ai vertici del calcio regionale: “I risultati ottenuti sono stati eccezionali, abbiamo conquistato i playoff, per il secondo anno consecutivo, sia con gli Under 17 che con gli Under 15. Ma la novità più importante riguarda, in virtù della riforma dei campionati giovanili, il diritto a disputare la prossima stagione il nuovo e prestigioso Campionato Élite, riservato alle migliori 24 società della Sicilia, sulla base dei risultati nell’ultima stagione, nelle categorie Under 17 e Under 15. Siamo l’unica società in provincia di Agrigento e tra le poche in tutta la Sicilia ad aver ottenuto il diritto in entrambe le categorie”.

L’attività agonistica la Scuola Calcio punta anche all’attività bi base. L’attenzione è anche indirizzata a fortificare l’attività di base, quindi le categorie Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici (dai 6 ai 12 anni) che nel giro di pochi anni forniranno i nuovi protagonisti dell’attività agonistica con la possibilità di un unico percorso fino agli Under 17 Élite. A testimonianza dell’ottimo lavoro svolto in questa direzione è il riconoscimento, per il terzo anno consecutivo, di “Scuola Calcio Élite”, il riconoscimento più importante a livello nazionale rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Per ottenere tale riconoscimento il settore Attività di Base di una società deve soddisfare una serie di requisiti molto restrittivi garantendo lo svolgimento dell’attività con uno standard di qualità alto e in piena sicurezza, oltre che partecipare a tutte le attività federali con istruttori qualificati.

Ma non mancano, naturalmente, le difficoltà. “E’ molto complicato far convivere le due dimensione dell’attività di base e dell’attività agonistica all’interno di una scuola calcio e il nostro sforzo maggiore va in questa direzione – ammette Sorce -. Da una parte l’attività di base di una scuola calcio con l’obiettivo primario di far vivere ai bambini lo sport come momento di divertimento e apprendimento di valori indispensabili per la propria formazione sia sportiva che educativa.

Dall’altra l’attività agonistica invece dove l’attenzione è focalizzata principalmente sulla formazione calcistica dei ragazzi, non tanto in funzione dei risultati sportivi nell’immediato ma con l’obiettivo di offrire loro le opportunità per sviluppare e valorizzare le loro potenzialità, utile per il loro percorso personale.

Per questo ci avvaliamo di uno staff di tecnici qualificati per le diverse fasce di età dai più piccoli ai più grandi che ovviamente hanno esigenze diverse e necessitano di un approccio su misura” ha concluso Giovanni Sorce.