L’auto dei volontari di strada multata mentre distribuisce spesa, Marino: “perchè tanta ferocia”

Stavano portando la spesa e aiuti vari a casa di alcune famiglie indigenti in via Orfane, zona Ztl nel centro storico di Agrigento. Ma la legge è legge ed i vigili urbani hanno inflitto una pesante contravvenzione all’auto dell’associazione “Volontari di strada”. Un’auto donata un paio di anni fa e con evidente sulle fiancate la scritta dell’associazione. La cosa non è stata gradita dalla presidente, Anna Marino che sui social si è sfogata: “E’ una sanzione che pesa sulle spalle di un’associazione che vive unicamente di contributi dei cittadini e che è vista come ingiusta tanto che i ‘Volontari’ hanno chiesto un incontro al primo cittadino, Franco Micciché. Vorremmo capire perché tanta ferocia contro i Volontari di strada, che senza orari o festività, portano una boccata di ossigeno alle famiglie, che vivono un quotidiano di stenti e miseria – continua Marino -. Ad ogni modo, chiederemo un pass di accesso a tutte le vie, disastrate o privilegiate, ma non possiamo che rammaricarci per quanto accaduto, soprattutto perché ci trovavamo in via Orfane unicamente per consegnare ai cittadini dei sacchetti di spesa e a bordo di un mezzo che aveva i nostri adesivi”