L’autobus utilizzato per la gita scolastica è senza revisione, bloccato dalla polizia stradale 

Il pullman affittato da una scuola di Agrigento per portare in gita gli alunni era senza revisione. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia stradale, guidata dal vicequestore Andrea Morreale, a margine di un controllo effettuato nell’ambito di una più ampia attività di accertamento sui viaggi di istruzione organizzati dagli istituti scolastici. La polizia ha effettuato la verifica poco prima della partenza del bus, nei pressi del quartiere del campo sportivo di Agrigento.

Il bus era diretto a Catania. Gli agenti, verificati i documenti, hanno rilevato la mancanza della necessaria revisione e hanno così imposto lo stop. Al conducente è stata elevata una sanzione ma in ogni caso la gita si è svolta regolarmente. La società di trasporto, infatti, ha provveduto a sostituire il bus con uno in regola in maniera tale da poter consentire ai ragazzi di partire in gita.