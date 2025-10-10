Agrigento
Lavoratori in nero in un cantiere navale, 40mila euro di multa e attività sospesa
Quattro denunce, attività sospesa e maxi multa di 40mila euro. La metà dei lavoratori è risultata completamente in nero
I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento hanno eseguito una ispezione all’interno di un cantiere navale in provincia.
Durante l’accertamento sono state riscontrate numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro che hanno portato alla denuncia dei titolari del cantiere – agrigentini di età compresa tra i 30 ed i 60 anni – ad una maxi multa di 40mila euro e alla sospensione temporanea dell’attività. I militari dell’Arma hanno accertato la presenza di quattro lavoratori completamente in nero nonché l’omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione del personale.
Leggi anche
Redazione
0 commenti