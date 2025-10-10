Politica

Consorzi di bonifica, Catanzaro (PD): “Fine della precarietà”

Lo dichiara il Capogruppo all'Ars del Pd, Michele Catanzaro, esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

“Con l’approvazione del provvedimento in Aula, l’Assemblea Regionale Siciliana ha finalmente posto fine alla lunga e ingiusta fase di precarietà che ha colpito per anni i lavoratori dei consorzi di bonifica. Una misura attesa, che abbiamo sostenuto per garantire continuità occupazionale e rafforza l’efficienza operativa di enti strategici per la sicurezza idrogeologica e la gestione delle risorse idriche nel nostro territorio”. Lo dichiara il Capogruppo all’Ars del Pd, Michele Catanzaro, esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto.

“Abbiamo incontrato i lavoratori e ascoltato le loro istanze, raccolto le preoccupazioni dei territori e portato avanti una linea chiara: dare stabilità a chi garantisce ogni giorno servizi essenziali per l’agricoltura e la tutela ambientale. Questo traguardo – dice Catanzaro – è il frutto di una battaglia politica e istituzionale condotta con determinazione dal Partito Democratico in questi mesi, dentro e fuori l’Aula. Grazie al nostro partito sono state prima incrementate le risorse rispetto alla proposta iniziale e sempre grazie al nostro senso di responsabilità la norma ha avuto il via libera anche in aula”.

“Oggi – conclude Catanzaro – vincono il buon senso, la giustizia sociale e la nostra visione polit4ica di una Sicilia che deve investire nel lavoro e nella cura del proprio territorio. Non è finito il nostro impegno in favore del settore agricolo e del miglioramento dei servizi irrigui, continueremo a vigilare affinché la riforma dei Consorzi di Bonifica siciliani venga di nuovo trattata, ma solo quando sarà veramente funzionale per tutto il comparto”.

