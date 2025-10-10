Apertura

Maria Cristina Gallo, morta la prof che denunciò lo scandalo dei ritardi nei referti istologici 

L'esame istologico fu richiesto nel dicembre del 2023 ma l'esito arrivò nell'agosto 2024. Il quadro clinico era ormai compromesso

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

È morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo, 56 anni, la professoressa che denunciò ritardi nella consegna di esami istologici dopo la biopsia a cui era stata sottoposta per una grave malattia, che fu pronta dopo otto mesi.

Il referto le fu consegnato otto mesi dopo il prelievo del tessuto da analizzare. Dalla sua denuncia è scaturita un’inchiesta della Procura di Trapani, ancora pendente, in cui sono indagati dieci medici. L’esame istologico fu richiesto nel dicembre del 2023 dopo che la donna subì un’isterectomia. L’esito arrivò nell’agosto 2024, ma il quadro clinico era compromesso con metastasi diffuse. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Enna

Molestie, insulti e minacce ad una donna: scatta braccialetto elettronico per l’indagato
Politica

Consorzi di bonifica, Catanzaro (PD): “Fine della precarietà”
Apertura

Maria Cristina Gallo, morta la prof che denunciò lo scandalo dei ritardi nei referti istologici 
Politica

Sicilia, Schifani convoca vertice di maggioranza dopo la débâcle in aula
Caltanissetta

In casa con pistole, munizioni e reperti archeologici: arrestato 44enne
Cultura

Al Teatro Pirandello la stagione 2025-2026 si apre con “Prima Facie” by Suzie Miller 