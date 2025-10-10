Apertura
Ladri rubano quattro fucili e tre pistole da casa di un pensionato, indagini
Il furto è stato messo a segno in un’abitazione di un novantenne alle porte di Canicattì, indagini dei carabinieri
Ladri in azione alle porte di Canicattì. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell’abitazione di un pensionato novantenne e rubare quattro fucili e tre pistole detenute in un armadietto blindato. A fare la scoperta è stato l’anziano, una volta recatosi nell’abitazione.
Non è chiaro quando sia stato messo a segno il colpo considerato che l’uomo non tornava in quella casa da circa un mese. Al via le indagini dei carabinieri della locale Compagnia per fare luce sull’accaduto.
Redazione
