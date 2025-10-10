Apertura

Ladri rubano quattro fucili e tre pistole da casa di un pensionato, indagini 

Il furto è stato messo a segno in un’abitazione di un novantenne alle porte di Canicattì, indagini dei carabinieri

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ladri in azione alle porte di Canicattì. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell’abitazione di un pensionato novantenne e rubare quattro fucili e tre pistole detenute in un armadietto blindato. A fare la scoperta è stato l’anziano, una volta recatosi nell’abitazione.

Non è chiaro quando sia stato messo a segno il colpo considerato che l’uomo non tornava in quella casa da circa un mese. Al via le indagini dei carabinieri della locale Compagnia per fare luce sull’accaduto. 

