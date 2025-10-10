Caltanissetta

In casa con pistole, munizioni e reperti archeologici: arrestato 44enne

In manette un bracciante agricolo di 44 anni per detenzione e omessa custodia di armi clandestine e di munizioni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Carabinieri della stazione di Riesi hanno arrestato in flagranza di reato un bracciante agricolo di 44 anni per detenzione e omessa custodia di armi clandestine e di munizioni. Il provvedimento è scattato dopo che nel garage in uso all’uomo sono stati trovati: 134 proiettili, una pistolaBeretta calibro 7,65 con matricola abrasa completa di 3 proiettili, due “penne pistole” clandestine di fabbricazione artigianale, rispettivamente una calibro 38 e una calibro 22.

Durante la perquisizione sono stati trovati anche materiali e componenti idonei alla produzione artigianale di ulteriori “penne pistole” clandestine e 22 monete antiche e altri reperti di interesse archeologico, di epoca da accertare. Su quest’ultimo ritrovamento indagano i carabinieri del comando Tutela patrimonio culturale. Il Gip di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura, ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura dei domiciliari con braccialetto elettronico.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

“I volti della longevità”, mostra fotografica di Mauro Posante celebra forza e bellezza del tempo
Enna

Molestie, insulti e minacce ad una donna: scatta braccialetto elettronico per l’indagato
Politica

Consorzi di bonifica, Catanzaro (PD): “Fine della precarietà”
Apertura

Maria Cristina Gallo, morta la prof che denunciò lo scandalo dei ritardi nei referti istologici 
Politica

Sicilia, Schifani convoca vertice di maggioranza dopo la débâcle in aula
Caltanissetta

In casa con pistole, munizioni e reperti archeologici: arrestato 44enne