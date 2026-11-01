Anziana investita da SUV: 83enne muore in ospedale

Tragedia ieri sera nel centro di Modica, dove una donna di 83 anni, A.N., è morta dopo essere stata investita da un SUV mentre attraversava la strada. L’anziana stava rientrando a casa dopo la messa. Soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale “Maggiore-Baglieri”, è deceduta poco dopo l’arrivo. Il veicolo coinvolto, condotto da uno straniero, è stato sequestrato. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.