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Anziana investita da SUV: 83enne muore in ospedale

Il veicolo coinvolto, condotto da uno straniero, è stato sequestrato

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Tragedia ieri sera nel centro di Modica, dove una donna di 83 anni, A.N., è morta dopo essere stata investita da un SUV mentre attraversava la strada. L’anziana stava rientrando a casa dopo la messa. Soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale “Maggiore-Baglieri”, è deceduta poco dopo l’arrivo. Il veicolo coinvolto, condotto da uno straniero, è stato sequestrato. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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