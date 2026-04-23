Agrigento

Lavori alla sede del Liceo Politi (ex Foderà): sopralluogo del Libero Consorzio di Agrigento

Sarà ristrutturato e impermeabilizzato il tetto dell'intero immobile, mentre nella palestra sarà effettuata la rimozione e il risanamento delle parti ammalorate.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Inizieranno a breve i programmati lavori di manutenzione straordinaria nella sede dell’Istituto di Istruzione Superiore “Politi”di via Cimarra (ex Foderà). Stamani il Presidente Giuseppe Pendolino e i tecnici del Libero Consorzio di Agrigento hanno effettuato un sopralluogo, preliminare che precederà di qualche giorno l’inizio vero e proprio dei lavori. Sarà ristrutturato e impermeabilizzato il tetto dell’intero immobile, mentre nella palestra sarà effettuata la rimozione e il risanamento delle parti ammalorate.

“Stiamo mantenendo tutti gli impegni presi con i dirigenti scolastici dei vari istituti sin dall’inizio del mio insediamento” afferma Pendolino “e grazie ai contratti stipulati nei giorni scorsi con l’impresa aggiudicataria dei due appalti faremo numerosi altri interventi, che riguarderanno oltre 40 istituti di nostra competenza in tutta la provincia. Si tratta complessivamente di 4.000.000,00 di euro, finanziati interamente con fondi del bilancio dell’Ente e dedicati esclusivamente alla manutenzione delle scuole”.

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