Lavoro, artigiani agrigentini si raccontano a buyers internazionali ospiti della Cna

Artigiani che, attraverso il proprio mestiere, raccontano il territorio, già ricco di bellezze, uniche e suggestive. Ad ascoltarli, vederli all’opera e a raccogliere le emozioni, 8 buyers internazionali che, ospiti della Cna Provinciale di Agrigento, dal 13 al 16 ottobre visiteranno aziende, luoghi e siti inseriti nei percorsi esperienziali proposti nella prestigiosa Fiera di Rimini, dove all’interno dello stand della Confederazione è stata programmata la presentazione, a cura del sindaco, del progetto “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”.

L’importante evento del “Post Tour del TTG”, novità assoluta, sarà presentato domani, sabato 14 ottobre, alle ore 9,30 nel Palazzo della Prefettura di Agrigento, in occasione della cerimonia di benvenuto che i dirigenti della Cna e le Istituzioni locali daranno ai buyers, provenienti dagli Stati Uniti, Regno Unito, Spagna e Finlandia.

“Ringraziamo sua Eccellenza il Prefetto, Filippo Romano – affermano i vertici territoriali della Confederazione – per averci manifestato la disponibilità ad accogliere, assieme ai rappresentati delle altre istituzioni, i buyers, a cui affidiamo la promozione e la valorizzazione del turismo esperienziale che mette al centro le imprese artigiane e, più in generale, il tessuto socio-economico della nostra terra. E’ un investimento non indifferente, di cui ci siamo fatti carico, perché crediamo, grazie al supporto del livello regionale e nazionale della nostra CNA – sottolineano il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto – che lo sviluppo del territorio oggi passi anche e soprattutto attraverso questo nuovo modo di vivere la visita e il turismo”. La breve cerimonia, a cui prenderanno parte le aziende coinvolte nel progetto, si aprirà con l’intervento del Prefetto. E’ prevista la partecipazione del sindaco, Francesco Miccichè, del direttore del Parco Archeologico Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, di Antonietta Testone, dirigente del Libero Consorzio Comunale, e del commissario straordinario della Camera di Commercio, Giuseppe Termine. Per la Cna, oltre al segretario Spoto e al presidente Di Natale, saranno presenti la presidente provinciale di Cna Turismo Esperienziale, Daniela Salemi, il presidente cittadino, Lillo Abbate, e il segretario regionale, Piero Giglione.