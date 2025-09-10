Apertura

Maxi furto in un negozio a Menfi, 20mila euro il valore della merce rubata 

Ignoti malviventi sono riusciti a intrufolarsi in un negozio e rubare merce - tra cosmetici, pelletteria e bigiotteria - per un valore di quasi 20mila euro

Colpo grosso a Menfi. Ignoti malviventi sono riusciti a intrufolarsi in un negozio e rubare merce – tra cosmetici, pelletteria e bigiotteria – per un valore di quasi 20mila euro. Il furto è stato messo a segno lo scorso weekend.

La scoperta è stata fatta ad inizio settimana, nel momento di riaprire l’attività commerciale. Al via le indagini dei carabinieri per cercare di dare un volto ai responsabili. Chi ha agito lo ha fatto in pieno centro e, apparentemente, senza lasciare tracce. Un aiuto potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere che insistono nella zona. 

