Caltanissetta

Tentato omicidio a Riesi, ventenne ferito con un colpo di pistola

Il proiettile entrato dalla spalla si sarebbe infatti conficcato nella colonna vertebrale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un giovane di Riesi di 20 anni è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla spalla mentre si trovava nella sua abitazione in centro storico. Sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso che ha trasportato il ragazzo all’ospedale Sant’Elia.

Attualmente i medici lo stanno sottoponendo ad un intervento di neurochirurgia. Il proiettile entrato dalla spalla si sarebbe infatti conficcato nella colonna vertebrale. Dalle forze dell’ordine in questo momento c’è massimo riserbo su quanto accaduto. Pare che il giovane, che ha precedenti di polizia, sia stato ferito da un conoscente.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

Gela: donna ferita da un colpo di arma da fuoco esattamente come 4 anni fa
Video

Dramma a Porto Empedocle, 64enne morta investita da auto: le immagini
Caltanissetta

Tentato omicidio a Riesi, ventenne ferito con un colpo di pistola
di Sandro Catanese

Tragedia a Porto Empedocle, 64enne morta dopo essere stata travolta da un’auto 
Licata

Licata, tegola pericolante dal Palazzo Cannarella: l’intervento dei vigili del fuoco
Ravanusa

Ravanusa, vandali in azione in piazza Mameli: la denuncia del sindaco Pitrola