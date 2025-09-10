Apertura
Tragedia a Porto Empedocle, 64enne morta dopo essere stata travolta da un’auto
La vittima è Isabella Messina, 64 anni. La donna è stata travolta da un'auto in corsa
Tragedia a Porto Empedocle. Una signora di 64 anni – Isabella Messina – è deceduta dopo essere stata investita da un’auto in corsa davanti un ristorante lungo via Crispi, in contrada Marinella.
Alla guida della Renault Clio c’era un ventunenne del posto, illeso ma trasferito in ospedale poiché sotto shock. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ma per la signora non c’è stato niente da fare. Presenti i poliziotti del commissariato Frontiera e gli agenti della Stradale di Sciacca.
Sul posto è atteso il magistrato di turno.
Sandro Catanese
