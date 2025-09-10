Licata
Licata, tegola pericolante dal Palazzo Cannarella: l’intervento dei vigili del fuoco
I vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza l'area ed evitare danni
I vigili del fuoco di Corso Argentina sono intervenuti nei pressi di Piazza Progresso a Licata per una tegola pericolante dal tetto dello storico Palazzo Cannarella. A lanciare l’allarme gli agenti della Polizia Municipale. I pompieri muniti di autoscala stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area ed evitare danni. Non si registrano feriti ne tantomeno danni altrui.
Redazione
