Licata

Licata, tegola pericolante dal Palazzo Cannarella: l’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza l'area ed evitare danni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I vigili del fuoco di Corso Argentina sono intervenuti nei pressi di Piazza Progresso a Licata per una tegola pericolante dal tetto dello storico Palazzo Cannarella. A lanciare l’allarme gli agenti della Polizia Municipale. I pompieri muniti di autoscala stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area ed evitare danni. Non si registrano feriti ne tantomeno danni altrui.

