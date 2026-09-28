Agrigento

“L’avvocato tra Costituzione e l’algoritmo”, Aiga Agrigento al congresso nazionale a Rimini 

La delegazione di avvocati agrigentini si è confrontata sui diritti e l’etica nell’era digitale e su limiti e criticità dell’innovazione nella tutela dei diritti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

C’era anche la delegazione Aiga di Agrigento al congresso nazionale, organizzato dalla sezione di Rimini, che ha avuto come oggetto “L’avvocato tra Costitutzuone e l’algoritmo: sfide, etica e dialogo nell’evoluzione del processo”. Un momento di dialogo per affrontare una tematica più che mai attuale. La delegazione di avvocati agrigentini si è confrontata sui diritti e l’etica nell’era digitale e su limiti e criticità dell’innovazione nella tutela dei diritti. A guidare la delegazione di Agrigento c’era la presidente Sonia Sinaguglia con gli avvocati Marina Di Miceli, Giulia Gaipa, Dalila Principato, Gioacchino Sanfilippo, Giuseppe Riso, Samantha Borsellino e Giuseppe Montana.

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