Leo Club Agrigento, una raccolta alimentare per aiutare i più bisognosi

Nel pomeriggio di ieri, domenica 6 ottobre, i ragazzi del Leo Club Agrigento Host hanno effettuato la raccolta alimentare presso il Conad del Centro Commerciale “Città dei Templi” del quartiere Villaseta. Anche quest’anno la raccolta alimentare, uno degli eventi cardine dell’anno sociale Leo, ha avuto risultati eccezionali.

“Come sempre i nostri concittadini si mostrano molto sensibili al tema – commenta il Presidente Francesco Bonfiglio – e ne siamo davvero orgogliosi perché sostenere gli altri, e soprattutto chi ha difficoltà economiche, rimane uno dei nostri obiettivi primari. Un motto che spesso cito recita che un semplice gesto di solidarietà può generare un’onda senza fine. E quale migliore occasione di questa per ricordare che tutti noi, goccia dopo goccia, possiamo provare a combattere le disparità? E questa volta il ricavato, in accordo con la Caritas Diocesana, sarà portato alla parrocchia di San Gregorio di contrada Cannatello”.

L’ottimo risultato è stato possibile anche grazie alla capillare organizzazione dell’evento: dalla scelta del supermercato alla fascia oraria ottimale, così da garantire maggiore affluenza e visibilità possibile ma soprattutto grazie all’energia dei soci più giovani come Beatrice Burgio e Pasquale Fiorica e del socio incoming Pierluigi Giambrone. “Già in poche decine di minuti – commenta il segretario di Club Marta Castelli – abbiamo riempito diverse buste della spesa. I prodotti più donati sono, come è giusto, quelli a lunga conservazione, quindi pasta, conserve varie, olio ma anche prodotti per l’infanzia”.

“In anni economicamente difficili come quelli che viviamo – conclude il tesoriere Simona Capraro – la richiesta di generi di prima necessità aumenta sempre di più, e donazioni di questo tipo possono veramente fare la differenza, soprattutto con l’inverno ed il periodo natalizio a poche settimane”.