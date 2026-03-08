L’erosione costiera a San Leone continua ad avanzare, Mareamico: “intervenite subito”

L’erosione costiera a San Leone continua ad avanzare.

“Sta sparendo una nuova porzione di duna e il mare si appresta ad inghiottire anche il boschetto del viale delle dune”, denuncia l’associazione Mareamico Agrigento che da anni segue questa lenta agonia, della più importante spiaggia agrigentina.

“Sappiamo che il Comune di Agrigento, la Regione Sicilia e il Ministero dell’Ambiente hanno promesso interventi per contrastare l’avanzamento del mare, ma purtroppo questi interventi tardano ad arrivare.

Mareamico lancia un nuovo grido di allarme: intervenite subito”.



