Catania

Specie protette senza certificato e irregolarità gestionali, denunciata

La donna è stata ritenuta responsabile di aver detenuto esemplari di tartarughe in assenza di prescritta documentazione necessaria a comprovare la legittima provenienza

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo, unitamente a personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania e a personale dell’A.S.P. di Catania – Dipartimento di Prevenzione e Igiene Urbana Veterinaria, hanno eseguito degli accertamenti per contrastare i reati ambientali e le violazioni nel settore igienico-sanitario.

In tale contesto, durante l’ispezione ad una struttura adibita a pensione per animali da compagnia sono emerse delle difformità gestionali e strutturali per le quali l’autorità sanitaria ha imposto alcune specifiche prescrizioni. In particolare è stato disposto alla proprietaria della struttura, una 51enne del posto, l’adeguamento del registro di carico e scarico degli animali ospitati e l’implementazione del numero e della qualità di cucce e dei giacigli a disposizione degli animali da compagnia e Pet Therapy.    

Successivamente, unitamente a personale del Nucleo Cites di Catania, è stato eseguito un ulteriore e specifico controllo sulla stessa struttura al termine del quale la proprietaria, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria.

La donna è stata ritenuta responsabile di aver detenuto esemplari di tartarughe in assenza di prescritta documentazione necessaria a comprovare la legittima provenienza, integrando l’ipotesi di detenzione di esemplari vivi senza prescritti certificati o licenze ed ancora per aver detenuto un esemplare di corvo imperiale (corvus corax), specie appartenente alla fauna selvatica protetta.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

In auto con dosi di cocaina e hashish, arrestato 28enne
Catania

Specie protette senza certificato e irregolarità gestionali, denunciata
di Giuseppe Castaldo

Pistole, fucili ed esplosivo in un casolare a Licata: il padre patteggia 5 anni, scagionato il figlio 
Apertura

Blitz a Canicattì, pistola e quasi un chilo di droga in un b&b: tre arresti 
Apertura

Palma di Montechiaro, 37enne arrestato per stalking e minacce all’ex moglie 
Cultura

“Agrigento intima”, al Circolo dei Nobili la presentazione del libro fotografico di Angelo Pitrone
banner italpress istituzionale banner italpress tv