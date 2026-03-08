Auto contro un albero sulla Strada Statale 113, morto 33enne

Incidente mortale sulla Strada Statale 113, a Timpazzi(Messina). Un’auto è improvvisamente uscita di strada finendo contro un albero, l’impatto è costato la vita a Giorgio Pagano, 33 anni, messinese. Viaggiava sul sedile lato passeggero della vettura guidata da un amico che nello scontro è rimasto ferito. Secondo i primi accertamenti della polizia municipale l’auto, una Bmw, con a bordo i due giovani stava percorrendo la Ss 113 quando da una stradina laterale è sopraggiunto un altro veicolo che stava per immettersi nella Statale. Sembra che a questo punto il conducente della Bmw avrebbe perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada. L’auto ha divelto un tratto di guardrail andando a finire la sua corsa contro uno degli alberi che costeggia la carreggiata. Il 33enne, che sedeva come passeggero, è deceduto sul posto. Il conducente dello stesso veicolo ha riportato ferite ed è stato preso in carico dai sanitari giunti in loco; illeso, invece, il guidatore dell’altra vettura coinvolta nella dinamica.Le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare i rilievi del caso e ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. Durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, il traffico lungo il tratto interessato della SS113 ha registrato significativi rallentamenti.

“Alla luce della tragica scomparsa del nostro giovane concittadino, venuto a mancare in un incidente stradale, desideriamo esprimere tutta la nostra vicinanza ai suoi familiari in questo momento di profondo dolore. In segno di rispetto e cordoglio, il tour previsto per domani 8 marzo sarà annullato” , questa la nota del sindaco Federico Basile.