Palma di Montechiaro, 37enne arrestato per stalking e minacce all’ex moglie 

Non si sarebbe rassegnato alla fine del matrimonio tornando a perseguitare l’ex moglie, costringendola così a vivere in un clima di ansia e terrore. Un trentasettenne di Palma di Montechiaro è stato arrestato dagli agenti di polizia del locale commissariato per i reati di stalking, danneggiamento e minacce.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito in carcere. L’indagato, secondo quanto ricostruito, non avrebbe accettato la fine della relazione con la moglie, sua coetanea. La donna sarebbe stata perseguitata, minacciata e molestata. Nell’ultimo episodio il 37enne si sarebbe presentato sotto casa dell’ex coniuge.