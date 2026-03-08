Incidente nel cantiere, gelese muore a 25 anni in Germania

Un giovane operaio originario di Gela ha perso la vita in Germania a seguito di un grave incidente avvenuto durante l’attività lavorativa. La vittima è Marco Catania, 25 anni, impegnato in un cantiere nella zona di Potsdam. Secondo le prime informazioni, l’incidente si è verificato mentre il giovane stava svolgendo le proprie mansioni. Nell’episodio sono rimasti coinvolti anche altri tre operai, che hanno riportato ferite non gravi. Le autorità locali hanno avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

La famiglia del giovane vive in Germania, mentre lui aveva scelto di restare a Gela. Per motivi di lavoro si spostava periodicamente all’estero per partecipare alle attività nei cantieri.

“Con profonda tristezza e grande commozione apprendiamo della tragica scomparsa del giovane Marco, che ha perso la vita in Germania a causa di un incidente sul lavoro.A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Gela, desidero esprimere il più sincero e sentito cordoglio alla famiglia, ai parenti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.La perdita di un giovane concittadino che lavorava lontano dalla propria terra per costruire il proprio futuro è una notizia che colpisce e addolora profondamente tutta la nostra comunità. In momenti come questi le parole non riescono ad alleviare un dolore così grande, ma vogliamo far sentire alla famiglia la vicinanza e l’abbraccio di tutta la città.Alla famiglia di Marco rivolgiamo un pensiero di affetto e solidarietà: vi stringiamo con rispetto e partecipazione nel vostro immenso dolore.Gela si unisce al vostro lutto e conserva con affetto il ricordo di un giovane che, come tanti, portava con sé i valori e la dignità della nostra terra anche lontano da casa”, si legge nella nota di cordoglio da parte del sindaco Terenziano Di Stefano.