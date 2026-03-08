Blitz a Canicattì, pistola e quasi un chilo di droga in un b&b: tre arresti 

Blitz antidroga della Squadra mobile di Agrigento e degli agenti del commissariato a Canicattì. I poliziotti, a margine di perquisizioni eseguite in un b&b e in un affittacamere, hanno scoperto e sequestrato un deposito di stupefacenti. Tre le persone arrestate: si tratta di Kevin Matteo Di Maria, 21 anni; il padre Federico Di Maria, 47 anni, e la compagna di quest’ultimo Sefora Amico, 47 anni.

Il gip Alberto Lippini, dopo l’interrogatorio di garanzia, ha disposto la custodia in carcere per il primo e i domiciliari per la donna. Rimesso in libertà, invece, Federico Amico. La compagna, infatti, si è assunta la totale responsabilità dei fatti scagionando l’uomo. La vicenda è collegata ad un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia per possesso di materiale pedopornografico. Sono state così disposte alcune perquisizioni che hanno, invece, portato alla luce droga e armi.

I poliziotti si sono recati prima in un affittacamere del centro dove vi era Kevin Di Maria. Il giovane, alla vista degli agenti, ha tentato di disfarsi di tre sacchetti contenenti cocaina e marijuana. All’interno della stanza, inoltre, è stata rinvenuta una pistola calibro 6,35 con quasi trenta cartucce.

L’arma era stata rubata a Torino nel 1977. Una successiva perquisizione è stata effettuata in un b&b dove vi erano Di Maria e Amico. Nella struttura sono stati sequestrati 700 grammi tra hashish, cocaina e marijuana. La donna , durante l’interrogatorio, ha ammesso di vendere stupefacenti per mantenersi scagionando il compagno. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Paolo Ingrao e Francesca Cocca.