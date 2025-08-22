Libero Consorzio Comunale di Agrigento, La Spina nuovo segretario generale

Si è insediata oggi la dottoressa Alessandra Melania La Spina, nuovo segretario generale del Libero Consorzio di Agrigento, nominata dal Presidente Giuseppe Pendolino. Originaria di Catania ma da tempo residente ad Agrigento, la dottoressa La Spina ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale titolare in diversi comuni. Laureata in giurisprudenza e abilitata alla professione di procuratore legale, ha superato il concorso nazionale per segretario comunale già alla fine degli anni ’90, conseguendo in seguito l’idoneità in fascia A e ricoprendo, tra i diversi incarichi, anche quello di segretario generale del comune di Sciacca. Si insedia nell’Ente presieduto da Giuseppe Pendolino, stamani accolta dal Presidente, dal capo di gabinetto dott.ssa Maria Antonietta Testone e da diversi funzionari, che le hanno augurato un proficuo lavoro.