Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, Pace scrive al Prefetto Caccamo: “lavoratori senza mezzi e stipendi”

«Alla luce della situazione che coinvolge i lavoratori del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, in servizio senza mezzi e senza stipendio da oltre un mese, unitamente alle conseguenti difficoltà degli agricoltori, impossibilitati a svolgere correttamente le attività di irrigazione, pena la perdita del raccolto dopo due anni di emergenza idrica, stamattina ho chiesto formalmente al Prefetto di Agrigento, Sua Eccellenza Dott. Salvatore Caccamo, la disponibilità a convocare un incontro alla presenza del governo regionale, dei vertici sindacali, delle organizzazioni di categoria e dei sindaci del comprensorio», dichiara in una nota l’on. Pace.

«La collaborazione tra istituzioni, lavoratori e organizzazioni sindacali e di categoria – sottolinea il parlamentare e sindaco di Ribera – può rappresentare in questo contesto un prezioso momento di confronto al fine di individuare, nel rispetto e delle funzioni e delle prerogative di tutte le parti coinvolte, un percorso risolutivo che restituisca certezze e garanzie ai lavoratori del Consorzio, agli agricoltori e alle loro famiglie».