Liceo Leonardo, cerimonia di accoglienza delle classi prime al Teatro Efebo

Si svolgerà martedì 9 settembre alle ore 18 presso il Teatro dell’Efebo la cerimonia di accoglienza degli studenti iscritti alle classi prime di tutti gli indirizzi del Liceo Leonardo di Agrigento.

Sarà un momento speciale e significativo per dare il benvenuto ai ragazzi e alle loro famiglie. “Per noi, si legge in una nota dell’Istituto scolastico, l’inizio di questo percorso è molto più di una formalità: è la premessa per costruire un ambiente di studio sereno e produttivo, in una scuola che, pur nel rispetto della tradizione, è costantemente proiettata verso il futuro”.

I ragazzi saranno accolti dalla Dirigente scolastica Patrizia Pilato unitamente allo Staff, agli studenti delle classi superiori e ai docenti Coordinatori dei Consigli di classe, per dare inizio a un dialogo costruttivo nell’ambito di un privilegiato rapporto scuola-famiglia.