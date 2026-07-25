Scioglimento Fondazione “Ag2025”, Mangione: “utilizziamo le risorse per dare risposte alla Città””

“Lo scioglimento della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025 non può più essere rinviato”. Lo dichiara la consigliera Elvira Mangione, Capogruppo di Controcorrente Ismaele Presidente.“Esprimo pubblicamente una forte preoccupazione per il continuo rinvio della trattazione del punto all’ordine del giorno in Consiglio Comunale relativo allo scioglimento della Fondazione Agrigento 2025.Così come previsto dallo Statuto della Fondazione, la parte delle risorse non utilizzate dalla stessa rientrerà interamente nelle casse del Comune di Agrigento: un totale che oggi sfiorerebbe le 400.000 Euro. Ma questo solo a seguito dell’approvazione dello scioglimento della Fondazione. Ogni giorno di ritardo comporta costi di funzionamento, tra cui le spese per il personale e gli altri oneri di gestione, che continuano a gravare sulle risorse della Fondazione e quindi della Città: parliamo, dalla fine dell’anno di AG Capitale 2025 ad oggi, di diverse decine di migliaia di Euro. Somme che, anziché essere utilizzate per pulizia e decoro urbano, manifestazioni e eventi, supporto alle associazioni culturali del territorio, interventi di miglioramento di spazi o aree verdi in contesti turistici vengono purtroppo progressivamente assorbite dal mantenimento di una struttura che ha da tempo esaurito la propria funzione.”“Il punto – continua – è iscritto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale fin dalla seduta del 8 aprile 2026. In quella fase erano stati richiesti documenti integrativi per consentire ai consiglieri di avere un quadro completo della situazione della Fondazione. Oggi, tutta quella documentazione è stata acquisita e, pertanto, non esistono più ragioni che possano giustificare ulteriori rinvii allo scioglimento.“Faccio un appello a tutti i colleghi consiglieri e al Presidente del Consiglio: prendiamoci, come organo, l’impegno di discutere e deliberare lo scioglimento della Fondazione Agrigento 2025 al prossimo Consiglio Comunale, anche a costo di lavorare fino a tarda ora”.