Sesta edizione Slalom Città di Alessandria della Rocca: aperte le iscrizioni

Entra nel vivo l’organizzazione della sesta edizione dello Slalom Città di Alessandria della Rocca. Aperte le iscrizioni per la sfida del Campionato siciliano e del 3° Trofeo Madonna della Rocca che si disputerà il 22 e 23 agosto sulla SS118, alle porte dell’abitato del comune della provincia agrigentina. Approvato dalla federazione AciSport il regolamento particolare di gara della manifestazione organizzata, in collaborazione, dall’Asd Passione e Sport e dall’Ac di Agrigento.

Entra ufficialmente nella fase più calda la macchina organizzativa del 6° Slalom Città di Alessandria della Rocca, in programma il 22 e 23 agosto 2026. La manifestazione, valevole per il Campionato Siciliano Slalom, assegnerà il 3° Trofeo Madonna della Rocca ed è organizzata dall’A.S.D. Passione & Sport in collaborazione con l’Automobile Club Agrigento presieduto dall’avv. Salvatore Bellanca, con il supporto attivo della Cacciatore Corse e il patrocinio del Comune di Alessandria della Rocca.

Con la pubblicazione del Regolamento particolare di gara approvato da AciSport, si sono ufficialmente aperte le iscrizioni e ci sarà tempo fino al 19 agosto per inviare le adesioni e prenotare un posto sul nastro di partenza. Il teatro del confronto agonistico sarà il tracciato ricavato sulla SS 118 Corleonese-Agrigentina. I piloti si sfideranno dallo start posizionato al km 88+700 fino al km 91+540, per una lunghezza complessiva di 2,840 chilometri scanditi da 13 postazioni di rallentamento a birilli. La direzione di gara sarà affidata a Michele Vecchio.

Sabato 22 agosto dalle ore 15.30 alle 18.30 le Verifiche Sportive si terranno presso il Municipio di Alessandria della Rocca. Contemporaneamente, dalle 16.00 alle 19.00, si svolgeranno le Verifiche Tecniche in Via Umberto. Domenica 23 agosto la giornata decisiva scatterà alle ore 08.30 con il Briefing del direttore di gara in linea di partenza. Alle ore 09.00 prenderà il via la ricognizione ufficiale del percorso e a seguire le tre manche di gara.

Con l’albo d’oro che attende il successore del vincitore uscente Antonino Di Matteo, Alessandria della Rocca si appresta a vivere un weekend all’insegna del grande motorsport e della promozione turistica del territorio.