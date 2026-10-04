Agrigento

Lite tra tre donne per alcuni schiamazzi, intervengono le forze dell’ordine 

Provvidenziale è stato l’intervento delle forze dell’ordine che, giunte sul posto, hanno riportato la calma ed evitato che la situazione precipitasse

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

È stato un pomeriggio di tensione quello che si è registrato negli scorsi giorni nel centro di Agrigento. Tre donne, vicine di casa, hanno dato vita ad una discussione dai toni accesi – con insulti, minacce e offese – per alcuni schiamazzi provenienti da un’abitazione nei pressi della stazione centrale.

Protagoniste della vicenda sono state una cinquantenne agrigentina e due quarantenni, domiciliate nella Città dei templi ma originarie di un’altra provincia. La prima, stanca dei rumori, ha deciso di “affrontare” le altre due. Provvidenziale è stato l’intervento delle forze dell’ordine che, giunte sul posto, hanno riportato la calma ed evitato che la situazione precipitasse. 

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