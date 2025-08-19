Agrigento

Lo spettacolo dell’alba alla Valle dei Templi con la voce di Mario Venuti

Tra luci dorate e silenzi sospesi il cantante ha regalato al pubblico un concerto intimo, potente, capace di toccare corde profonde

L’alba ad Agrigento non è mai uguale a se stessa. Ma questa volta ha avuto un suono speciale: quello della chitarra e della voce di Mario Venuti, che tra luci dorate e silenzi sospesi ha regalato al pubblico un concerto intimo, potente, capace di toccare corde profonde.

Al termine del concerto un percorso unico ha condotto i partecipanti davanti al Tempio della Concordia e lungo la via sacra, fino al Tempio di Giunone. Una camminata tra miti e profumi mediterranei, guidata dal racconto degli archeologi, con lo sguardo che si è aperto sulla valle e sul mare lontano.

Un’alba che non è stata solo un concerto, non solo una visita: è stata un’esperienza che ha unito musica, storia e anima

