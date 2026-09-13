Agrigento

L’orchestra Filarmonica Demetra incanta il pubblico dell’Efebo

Con il concerto dell’orchestra diretta dal Maestro Cusumano si chiude la stagione teatrale al teatro dell’Efebo

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione



L’Orchestra Filarmonica Demetra con il Coro Polifonico Free Melody ha chiuso la stagione 2026 al Teatro dell’Efebo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.
Grandi applausi per una delle realtà musicali più autorevoli, attive e apprezzate nel panorama artistico siciliano, con un organico versatile ed una collaudata intesa tra la componente strumentale e quella vocale, frutto di una intensa attività concertistica e di una programmazione trasversale e polifonica tra vari generi musicali. Un concerto variegato, dalle grandi colonne sonore di autori come Morricone, Piovani e Zimmer alla musica sacra, al pop ed al rock in un’inedita e imponente veste sinfonico-corale. L’orchestra è diretta dal Maestro Antonio Cusumano, mentre la direzione del coro è del M°. Debora Randazzo (Accademia Free Melody).

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