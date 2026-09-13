Coppa nissena, Kadija Mourtaji perde il controllo dell’auto e si schianta al traguardo: tre i feriti

Tre persone sono rimaste ferite alla Coppa Nissena, gara automobilistica in corso a Caltanissetta, in un incidente che ha coinvolto la pilota 22enne Kadija Mourtaji. La vettura, dopo l’uscita dall’ultima curva, ha perso il controllo ed è finita contro una delle strutture laterali del portale del traguardo. Tre i feriti; due sono delle cronometriste di cui una ha riportato un trauma facciale e l’altra delle contusioni alla caviglia sinistra. Il terzo ferito è un ufficiale di gara con un trauma al dito di una mano. I tre sono stati soccorsi e portati all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in codice verde.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti gli agenti della polizia, già presenti per il servizio predisposto in occasione della manifestazione.

A ricostruire la dinamica è stata la stessa Mourtaji, rimasta illesa. “Sto bene – ha detto – purtroppo, uscita dalla curva, con il posteriore ho toccato un pochino il rail e, a quella velocità, in curva piena, non sono più riuscita a riprendere la macchina. Mi dispiace, chiedo scusa a tutti”.