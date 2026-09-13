Campionato Italiano DIR di Calcio Balilla Paralimpico, ottimo risultati per la Pro Sport Ravanusa A.P.S

È un risultato di assoluto prestigio quello conquistato dalla Pro Sport Ravanusa A.P.S. al Campionato Italiano DIR di Calcio Balilla Paralimpico, disputato a Jesolo dall’11 al 13 settembre.

La coppia formata da Miccichè Benito e Giuseppe Salamone ha conquistato uno straordinario secondo posto, salendo sul secondo gradino del podio nazionale e portando ancora una volta il nome di Ravanusa ai vertici del movimento paralimpico.

Un risultato importante al quale si aggiunge anche l’ottimo quinto posto ottenuto dall’altra coppia ravanusana, composta da Rosario Callari e Angelo Caci, a conferma della qualità e della competitività dell’intero gruppo.

Quello conquistato a Jesolo rappresenta un ulteriore passo avanti per la Pro Sport. Lo scorso anno, infatti, la società ravanusana aveva conquistato la medaglia di bronzo al Campionato Italiano DIR, mentre quest’anno è riuscita a migliorare ulteriormente il proprio piazzamento, arrivando fino alla medaglia d’argento.

Un percorso di crescita che testimonia il grande lavoro svolto dagli atleti e dalla società e che conferma la Pro Sport Ravanusa tra le realtà più competitive del panorama nazionale.

La competizione di Jesolo è stata affrontata con grande determinazione, al termine di una stagione nella quale gli atleti hanno dovuto fare i conti anche con alcune difficoltà logistiche. La Pro Sport, infatti, non ha potuto disporre del Centro Multiservizi di Ravanusa, causa il mancato rinnovo della convenzione da parte del Comune di Ravanusa, struttura che negli anni aveva rappresentato un importante punto di riferimento per gli allenamenti.

Nonostante questa situazione, la società e gli atleti hanno trovato soluzioni alternative, continuando a prepararsi grazie anche alla disponibilità di strutture messe a disposizione dalla comunità, un sostegno concreto che ha permesso alla squadra di mantenere la continuità nella preparazione e di arrivare all’appuntamento tricolore con la giusta determinazione.

A Jesolo, i sacrifici sono stati ampiamente ripagati.

La medaglia d’argento conquistata da Benito Miccichè e Giuseppe Salamone va ad arricchire un palmarès già di assoluto rilievo: Coppa Italia DIR conquistata nel 2025 e nel 2026, bronzo al Campionato Italiano DIR dello scorso anno, argento nell’edizione 2026 e partecipazione alla Champions League 2026.

A guidare e accompagnare il gruppo in questa importante esperienza c’è stato anche Giancarlo La Greca, responsabile tecnico nazionale della Federazione, la cui presenza ha ulteriormente valorizzato il percorso sportivo intrapreso dagli atleti ravanusani.

Il risultato ottenuto a Jesolo non rappresenta quindi soltanto una posizione in classifica, ma il riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente dagli atleti, dai tecnici e dalla società.

Dal bronzo dello scorso anno all’argento conquistato quest’anno, la Pro Sport Ravanusa continua così il proprio percorso di crescita, confermandosi protagonista del Calcio Balilla Paralimpico nazionale.

A Benito Miccichè, Giuseppe Salamone, Rosario Callari e Angelo Caci, ai tecnici, ai dirigenti e a tutti coloro che hanno sostenuto la squadra, vanno i complimenti per questo importante risultato e per aver portato ancora una volta Ravanusa sul podio del Campionato Italiano.