Lampedusa

Lampedusa, 58migrati messi in salvo dalla ong Sea Punk1

Tra i migranti ci sono 11 donne e 3 minori; tutti sono stati trasferiti all'hotspot

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Cinquantotto migranti sono sbarcati al porto di Lampedusa dopo essere stati soccorsi nel canale di Sicilia dalla ong Sea Punk1. I migranti, fra cui 11 donne e 3 minori, viaggiavano su un barchino di circa sette metri che, secondo quanto appreso, era partito martedi’ sera da Sabratha, in Libia. Il gruppo e’ composto da ivoriani, eritrei, gambiani, nigeriani, malesi e sudanesi.

Dopo il triage sanitario effettuato al porto commerciale, tutti sono stati trasferiti nell’hotspot di contrada Imbriacola. Nella struttura si trovano adesso 135 ospiti, fra i quali 45 minori non accompagnati.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Vandalizzato il Giardino dei Giusti, Corbo: “Rigettiamo l’illegalità e la cultura mafiosa”
Apertura

Non si ferma al posto di controllo, fermato dopo inseguimento: denuncia e 6 mila euro di multa
Apertura

Minorenne picchia coetaneo, genitori condannati a risarcire 30 mila euro 
Apertura

Incendio distrugge auto e danneggia prospetto di un’abitazione a Campobello, indagini 
Agrigento

Trovato con hashish, si scaglia contro i carabinieri: denunciato 27enne agrigentino
banner italpress istituzionale banner italpress tv