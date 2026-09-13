Vandalizzato il Giardino dei Giusti, Corbo: “Rigettiamo l’illegalità e la cultura mafiosa”

Spezzata nella notte la foglia che ricorda il giudice Antonino Saetta all’interno del “Giardino dei Giusti” presso la villa comunale di Canicattì. A fare la scoperta questa mattina sono stati alcuni operai addetti alla manutenzione del polmone verde che hanno avvisato immediatamente il sindaco Vincenzo Corbo. Sul posto il capo dell’amministrazione comunale che ha avvertito le forze dell’ordine. Alla villa comunale si è portata una volante della polizia che ha effettuato i rilievi ed invitato il sindaco a presentarsi in commissariato per formalizzare denuncia.

“Un gesto gravissimo quello accaduto durante la notte a pochi giorni ormai dall’apertura delle iniziative della “Settimana della Legalità” che serviranno a ricordare le barbare uccisioni dei giudici Rosario Livatino (21 settembre), Antonino e Stefano Saetta (25 settembre). Condanno con fermezza quanto avvenuto la scorsa notte- ha detto il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo- Un gesto ignobile, mirato che forse vuole lanciare un preciso segnale a tutta la comunità. Ma questa città continuerà a perseguire il rigetto dell’illegalità e della cultura mafiosa. Già domani –conclude Corbo- il danno subito sarà riparato e la foglia che ricorda il magistrato Antonino Saetta ritornerà al proprio posto”. Al Giardino dei Giusti il prossimo 22 settembre è prevista una installazione in memoria del maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli anche lui assassinato dalla mafia.