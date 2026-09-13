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Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: morto 22enne

L’impatto è stato violentissimo, per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

. Un drammatico incidente stradale si è consumato all’alba di oggi a Caltagirone, costando la vita a un giovane di soli 22 anni, Lorenzo Manuello. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 5 del mattino in via Croce del Vicario.

Il ragazzo si trovava alla guida di una Mercedes quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, ha perso il controllo del veicolo. L’auto ha terminato la sua corsa impattando violentemente contro il muro che costeggia la carreggiata.L’impatto si è rivelato devastante.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che hanno lavorato per estrarre il 22enne dalle lamiere dell’abitacolo. Nonostante l’arrivo immediato del personale sanitario del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare: i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Presenti sul luogo della tragedia anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei rilievi geometrici per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

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