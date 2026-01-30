Lotta ai trasgressori della differenziata: positivo il consuntivo di gennaio ad Agrigento

Ad Agrigento si mantiene costante ed efficace l’attenzione contro i trasgressori della raccolta differenziata. Durante il mese di gennaio, la Polizia Locale ha individuato e sanzionato una trentina di trasgressori delle regole della raccolta differenziata che, non avendo conferito i rifiuti in modo idoneo e corretto, hanno violato il Regolamento Comunale in materia di gestione dei rifiuti e igiene urbana. Il non corretto conferimento dei rifiuti e la violazione del regolamento comunale comportano sanzioni da 300 a 900 euro a carico di attività commerciali e utenze domestiche.

La Polizia Locale ha intensificato i controlli anche attraverso l’efficace sistema di fototrappole, presenti in modo capillare in città: sempre nel mese di gennaio, sono oltre 20 le informative trasmesse alla Procura della Repubblica per casi di abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio comunale. In tale ambito, grazie alla nuova normativa, la pena è stata inasprita con ammende da 4.000 a 10.000 euro. In alcuni casi è anche previsto il sequestro del veicolo.

E poi, all’Ufficio Ecologia sono state inviate circa 20 segnalazioni per interventi di bonifica effettuati a carico dei responsabili che avevano creato delle discariche abusive.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, plaude all’operato della Polizia Locale nelle attività di contrasto verso coloro che deturpano l’ambiente non rispettando le regole della differenziata. E aggiunge: “Il Comune di Agrigento è e sarà sempre più determinato nel prevenire e reprimere le irregolarità relative al conferimento dei rifiuti, a tutela del decoro cittadino, della salute pubblica, e anche come forma di rispetto verso la maggioranza della popolazione che rispetta le regole e paga la tassa sui rifiuti.”