Maddalusa, bimba di 6 anni si ammala per la mancanza d’acqua: scatta la diffida per Comune e Aica

Senza acqua da 6 mesi perché residenti in un’abitazione a Maddalusa. La prolungata carenza igienico-sanitaria avrebbe provocato un danno alla salute di una bambina di 6 anni, Matilde, che vive con il padre la madre e due fratellini: alla minore è insorta una “patologia cutanea (vitiligine), attualmente in fase di accertamento medico-specialistico e medico-legale, verosimilmente scatenata o aggravata dai deficit igienici e dal correlato stress psicofisico”. La situazione è stata denunciata in un atto di diffida e messa in mora, formalizzato dall’avvocato Angela Riggio, che rappresenta i genitori della bimba, notificato al Comune di Agrigento, all’azienda idrica Comuni Agrigentini (Aica) e all’Assemblea territoriale idrica (Ati), anticipato dal sito “Report Sicilia”. Dallo scorso maggio è stato sospeso il servizio di rifornimento tramite autobotti nella zona di Maddalusa. La decisione è scaturita dal fatto che gli immobili, realizzati in zona “A”: ad inedificabilità assoluta, sono abusivi. Tutte le famiglie residenti nel quartiere agrigentino sono state costrette all’approvvigionamento con bidoni alla fontana di Bonamorone. La bimba di 6 anni ha avuto, stando a quanto emerge al momento, un danno alla salute. Sul piano emotivo la bambina manifesta inappetenza e la paura costante di “aver perso per sempre il diritto all’acqua”. L’atto assegna agli enti un termine di 7 giorni per garantire il “minimo vitale” tramite autobotti. In mancanza di riscontro, verranno avviati il ricorso al Tar e l’azione risarcitoria dinanzi al giudice ordinario per il “danno biologico ed esistenziale”.