Porto Empedocle, Mpa prende le distanze dal sindaco Martello: “Si apra confronto su mozione di sfiducia”

Il Movimento per le Autonomie (MpA) di Porto Empedocle prende formalmente le distanze dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Martello, ritenendo ormai venute meno tutte le condizioni politiche e programmatiche che avevano inizialmente giustificato la concessione dell’appoggio esterno.

“Pur non avendo sostenuto la candidatura del Sindaco Martello alle ultime elezioni amministrative, il Movimento aveva responsabilmente scelto di garantire un sostegno esterno all’Amministrazione, con l’obiettivo prioritario di assicurare la stabilità istituzionale e favorire il ricompattamento delle forze politiche di centrodestra. Tuttavia, nel corso del mandato, è emersa una sistematica indisponibilità del Sindaco a instaurare un rapporto collaborativo, trasparente e costruttivo con il Consiglio Comunale, massimo organo di rappresentanza democratica della cittadinanza”, si legge nella nota. Particolarmente preoccupante appare la gestione finanziaria e contabile dell’Ente. Il Sindaco e la sua Giunta, secondo quanto rilevato dal Movimento, non avrebbero garantito al Consiglio Comunale un’informazione tempestiva, completa e veritiera sulle reali condizioni delle casse comunali. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale inizialmente proposto dall’Amministrazione si sarebbe fondato su una rappresentazione parziale del deficit, non corrispondente alla reale entità della situazione economica dell’Ente.Soltanto a seguito dei ripetuti e formali solleciti del Presidente del Consiglio Comunale, del Segretario Generale e del Collegio dei Revisori dei Conti sarebbe emersa l’effettiva e strutturale insostenibilità dell’ipotizzato piano di rientro. I successivi accertamenti contabili avrebbero inoltre evidenziato un ulteriore e gravissimo disavanzo, superiore a 4 milioni di euro, aprendo scenari estremamente preoccupanti per il futuro finanziario del Comune. A rendere il quadro ancora più delicato sono le criticità riscontrate dal Collegio dei Revisori dei Conti, sottolinea l’Mpa, che avrebbe rilevato atti in contrasto con il TUEL, con le disposizioni sul procedimento amministrativo e con la normativa vigente, prospettando la necessità di ulteriori approfondimenti da parte degli organismi esterni competenti.Questa situazione, unita alla totale mancanza di condivisione politica e di dialogo istituzionale, ha determinato il progressivo allontanamento di tutte le forze politiche di centrodestra dalla compagine amministrativa. Il Sindaco Martello si trova oggi in una condizione di evidente isolamento politico, portando avanti l’attività amministrativa senza un reale confronto con i partiti e le forze politiche che avevano inizialmente contribuito a sostenere il progetto di governo.Alla luce di quanto emerso, il Movimento per le Autonomie ritiene definitivamente esaurite le ragioni che avevano motivato il proprio appoggio esterno e denuncia l’inadeguatezza della gestione finanziaria dell’Ente, nonché la grave carenza di trasparenza e condivisione nei confronti del Consiglio Comunale e della cittadinanza.Per queste ragioni, il MpA chiede formalmente ai propri Consiglieri Comunali di avviare immediatamente un confronto serio e rigoroso con le forze politiche di opposizione e con tutte le componenti consiliari responsabili, al fine di verificare la concreta possibilità di sottoscrivere e sostenere una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Martello.L’obiettivo è porre fine a una stagione amministrativa che, alla luce delle criticità politiche, istituzionali e finanziarie evidenziate, non appare più sostenibile, restituendo finalmente la parola ai cittadini di Porto Empedocle”.