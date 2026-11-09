Danneggiato vaso in ceramica, individuato 16enne inglese

È un ragazzo inglese di 16 anni il giovane individuato come responsabile del danneggiamento di uno dei grandi vasi in ceramica collocati lungo via Roma, nel centro di Sciacca. L’episodio risale allo scorso mese di ottobre.

Il minorenne si trovava in città per una vacanza insieme ad altre persone, tra cui alcuni adulti, e faceva parte di un gruppo composto da sei ragazzi.Fondamentali per risalire alla sua identità sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Gli accertamenti, condotti dagli agenti guidati dal comandante Salvino Navarra, hanno permesso di ricostruire l’accaduto e individuare il presunto responsabile. Adesso il Comune di Sciacca trasmetterà gli atti alla Procura per gli ulteriori adempimenti. Per il sedicenne potrebbe profilarsi una denuncia per il danneggiamento del bene pubblico.