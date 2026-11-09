Operai in quota senza dispositivi di protezione, denunciato il committente

Guardando verso i piani alti di un palazzo in ristrutturazione, hanno visto due operai lavorare senza alcuna condizione di sicurezza, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palagonia sono subito intervenuti denunciando poi il committente, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. I militari dell’Arma, impegnati nella mattinata in un servizio di perlustrazione del territorio, di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa, nel percorrere una traversa di via Circonvallazione hanno scorto un’area di cantiere, in corrispondenza di un edificio, dove vi erano lavori di ristrutturazione in corso.

Nella circostanza gli operanti, guardando con più attenzione nella parte sommitale dello stabile, hanno visto due operai intenti a svolgere lavori edili in quota, in evidente carenza di misure antinfortunistiche, nonché, privi di dispositivi di protezione individuale e collettiva. L’art. 90, comma 9, lettera a) del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) impone infatti al committente o al responsabile dei lavori di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da commissionare. Sul posto è stato identificato il committente dei lavori, un 39enne del posto che, al termine delle verifiche, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per “violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Gli operanti, hanno anche richiesto l’intervento della Polizia Locale e dell’ufficio tecnico comunale per gli accertamenti relativi alla regolarità edilizia al fine di verificare che lo stato reale dell’immobile (stato di fatto) coincida perfettamente con lo stato legittimo autorizzato dal Comune e con la documentazione depositata in Catasto. L’intervento testimonia l’attenzione e la prontezza di intervento dei militari dell’Arma in situazioni di illegalità, molto spesso sono sotto gli occhi di tutti, che assumono particolare importanza nei quartieri urbani dove l’azione di contrasto rinsalda la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e promuove il rispetto delle regole come presupposto essenziale per la convivenza civile.