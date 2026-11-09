Al via il primo Corso Inclusivo di Giornalismo a Licata

A Licata presso la sede di Himera Movie APS,presso Make hub, si è svolta la prima riunione operativa dedicata all’avvio del primo Corso Inclusivo di Giornalismo organizzato con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, importante progetto formativo promosso dall’associazione presieduta da Vincenzo La Cognata.

L’iniziativa si fregia inoltre del patrocinio del Rotary Club Licata e dell’Inner Wheel Club di Licata, a testimonianza del valore culturale e sociale del percorso proposto.

All’incontro hanno partecipato il presidente di Himera Movie APS, Vincenzo La Cognata, il vicepresidente Natale Zacco, le tutor del corso Prof.ssa Letizia Licata e Prof.ssa Angela Sanfilippo, insieme ai docenti Prof. Francesco Pira , sociologo e docente universitario, Angelo Augusto, giornalista professionista, Annamaria Milano, giornalista, Prof.ssa Ketty Gambino, docente di informatica, e Francesco Sottile, cameraman e specialista dell’editing video.

Fanno inoltre parte del corpo docente i giornalisti Gloria Incorvaia e Giuseppe Cellura.

Nel corso della riunione sono stati definiti gli aspetti organizzativi, didattici e comunicativi del progetto, rivolto principalmente ai giovani e caratterizzato da una particolare attenzione all’inclusione sociale e alla partecipazione delle persone con disabilità. Il corso si propone di fornire competenze di base nel campo dell’informazione e della comunicazione attraverso un approccio etico, responsabile, professionale e accessibile.

L’iniziativa rappresenta un importante investimento educativo e culturale per la città di Licata, confermando la volontà di Himera Movie APS e delle istituzioni coinvolte di creare opportunità concrete di crescita, partecipazione e cittadinanza attiva per le nuove generazioni.