Ravanusa dopo la strage, firmato decreto con un finanziamento di 24 milioni di euro

“Avevamo assunto un impegno nei confronti di Ravanusa e dei suoi cittadini e oggi lo manteniamo. Con la firma del decreto di finanziamento da 24 milioni di euro di fondi FSC, frutto dell’accordo con il governo Meloni, compiamo un passo decisivo per dare concretezza a un progetto di ricostruzione, riqualificazione e rilancio della città, per il lavoro portato avanti insieme un grazie al Presidente Schifani e al collega Aricò”. Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, dopo la firma del decreto di finanziamento da parte dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture.

“Non si tratta soltanto di intervenire nell’area segnata dalla terribile esplosione del dicembre 2021 – aggiunge l’assessore -, che costò la vita a dieci persone, tra cui il piccolo Samuele, ma di contribuire al futuro dell’intera comunità. Il progetto si articola in tre interventi. Nel luogo della tragedia nascerà un parco urbano pubblico attrezzato, intitolato al piccolo Samuele, che custodirà la memoria di quanto accaduto. Sono, inoltre, previsti nuovi alloggi per le famiglie colpite, attraverso interventi di recupero, demolizione e ricostruzione di immobili degradati, insieme al restauro di un edificio destinato a funzioni culturali ed espositive. Infine, sarà recuperato il Cineteatro Trento, storico luogo di cultura e aggregazione, che tornerà a essere un punto di riferimento per la comunità”.

“La firma del decreto trasforma un impegno in risorse concrete e apre la strada alla realizzazione degli interventi. Non possiamo cancellare il dolore di quella tragedia – conclude l’assessore -, ma possiamo e dobbiamo dare a Ravanusa strumenti, spazi e nuove opportunità per guardare al futuro, senza dimenticare”.