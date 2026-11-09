Favara, l’Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri” inaugura una nuova palestra

Un nuovo spazio prende vita, nuove opportunità si aprono per gli alunni e un altro importante traguardo viene raggiunto dall’Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri” di Favara, guidato dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Rosetta Morreale. Giovedì 12 novembre 2026, alle ore 10:30, presso il plesso Pirandello, in via Agrigento n. 100, si svolgerà la cerimonia ufficiale di inaugurazione della nuova palestra scolastica.

L’intervento è stato realizzato nell’ambito del progetto “Allestimento Spazi non Convenzionali per

l’attività motoria e sportiva nelle scuole”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani e da Sport e

Salute, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. La nuova palestra, caratterizzata da ambienti colorati, accoglienti e funzionali, rappresenta un’importante opportunità per arricchire l’offerta formativa dell’Istituto e promuovere il movimento, la partecipazione e il benessere degli alunni. Non si tratta semplicemente di un nuovo ambiente scolastico, ma di uno spazio pensato per educare attraverso il gioco, il movimento e lo sport, favorendo l’inclusione, la collaborazione e il rispetto reciproco.

“Ogni nuovo spazio che restituiamo ai nostri bambini è una promessa di futuro. Questa palestra non

rappresenta soltanto un investimento nelle strutture, ma soprattutto un investimento nelle persone, nei loro talenti e nelle loro possibilità di crescita. Desideriamo una scuola che sappia accogliere, entusiasmare e offrire a ciascun alunno l’opportunità di esprimere pienamente le proprie potenzialità. Perché una scuola che cresce è una comunità che guarda al futuro con fiducia”. Queste le parole che la Dirigente Scolastica, dott.ssa Rosetta Morreale, propone per accompagnare un momento particolarmente significativo nella vita dell’Istituto. La cerimonia sarà un’occasione di incontro e condivisione con le autorità, le istituzioni e la comunità scolastica, per celebrare un risultato che testimonia l’importanza di investire in ambienti educativi sempre più inclusivi, innovativi e attenti ai bisogni delle nuove generazioni. Perché lo sport non è soltanto movimento: è educazione, relazione, inclusione e futuro.