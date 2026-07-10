Agrigento

Confronto all’ASP di Agrigento, condivisi i criteri per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali

el corso del confronto è stato condiviso il percorso che consentirà di dare piena attuazione al sistema degli incarichi professionali, colmando una fase di stallo che si protraeva da oltre vent'anni.

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Subito dopo l’incontro con le organizzazioni sindacali del comparto, la Direzione strategica dell’ASP di Agrigento ha proseguito il percorso di confronto con le rappresentanze della dirigenza medica, incontrando le sigle sindacali UIL FPL, CIMO, FP CGIL, FVM, CISL Medici, Anaao Assomed e AAROI-EMAC.

Durante la riunione, presieduta dal direttore generale facente funzioni, Raffaele Elia, e dal direttore amministrativo, Ersilia Riggi, è stato affrontato anche il tema dei criteri per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, un passaggio particolarmente significativo nell’ambito del processo di valorizzazione della dirigenza aziendale. Nel corso del confronto è stato condiviso il percorso che consentirà di dare piena attuazione al sistema degli incarichi professionali, colmando una fase di stallo che si protraeva da oltre vent’anni. La Direzione ha illustrato l’aggiornamento della mappatura degli incarichi, che, oltre a comprendere quelli di media, alta e altissima specializzazione, include adesso anche gli incarichi di alta e altissima professionalità, in conformità alle previsioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità. L’integrazione rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di riconoscimento delle competenze e dei percorsi professionali della dirigenza medica e sanitaria.

Il confronto si è svolto in un clima di collaborazione e di piena condivisione degli obiettivi, registrando la soddisfazione dei partecipanti per un percorso che consentirà di garantire maggiore valorizzazione delle professionalità, trasparenza nell’attribuzione degli incarichi e piena applicazione degli istituti contrattuali. «Il dialogo con le organizzazioni sindacali della dirigenza – evidenzia la Direzione strategica – costituisce uno strumento imprescindibile per accompagnare i processi di riorganizzazione aziendale. La definizione di criteri condivisi e l’ampliamento delle tipologie di incarico rappresentano un importante riconoscimento del valore professionale dei dirigenti e un investimento sulla qualità dell’organizzazione e dei servizi offerti ai cittadini».

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.23/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.23/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Il figlio del boss di Favara e le tangenti alla Regione, chiesti 6 rinvii a giudizio 
di Gioacchino Schicchi

Crisi Maddalusa, la Regione pronta al tavolo tecnico: “Ma ogni istituzione si assuma le sue responsabilità”
Agrigento

Allarme alla zona industriale per un sospetto pacco bomba al centro smistamento Sda
Agrigento

Operaio morto in cantiere, sabato i funerali; la moglie: “Hai lasciato un vuoto grande”
Apertura

Incidente con il monopattino a Licata, feriti due minorenni: 13enne trasferito in elisoccorso
banner italpress istituzionale banner italpress tv