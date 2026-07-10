Confronto all’ASP di Agrigento, condivisi i criteri per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali

Subito dopo l’incontro con le organizzazioni sindacali del comparto, la Direzione strategica dell’ASP di Agrigento ha proseguito il percorso di confronto con le rappresentanze della dirigenza medica, incontrando le sigle sindacali UIL FPL, CIMO, FP CGIL, FVM, CISL Medici, Anaao Assomed e AAROI-EMAC.

Durante la riunione, presieduta dal direttore generale facente funzioni, Raffaele Elia, e dal direttore amministrativo, Ersilia Riggi, è stato affrontato anche il tema dei criteri per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, un passaggio particolarmente significativo nell’ambito del processo di valorizzazione della dirigenza aziendale. Nel corso del confronto è stato condiviso il percorso che consentirà di dare piena attuazione al sistema degli incarichi professionali, colmando una fase di stallo che si protraeva da oltre vent’anni. La Direzione ha illustrato l’aggiornamento della mappatura degli incarichi, che, oltre a comprendere quelli di media, alta e altissima specializzazione, include adesso anche gli incarichi di alta e altissima professionalità, in conformità alle previsioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità. L’integrazione rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di riconoscimento delle competenze e dei percorsi professionali della dirigenza medica e sanitaria.

Il confronto si è svolto in un clima di collaborazione e di piena condivisione degli obiettivi, registrando la soddisfazione dei partecipanti per un percorso che consentirà di garantire maggiore valorizzazione delle professionalità, trasparenza nell’attribuzione degli incarichi e piena applicazione degli istituti contrattuali. «Il dialogo con le organizzazioni sindacali della dirigenza – evidenzia la Direzione strategica – costituisce uno strumento imprescindibile per accompagnare i processi di riorganizzazione aziendale. La definizione di criteri condivisi e l’ampliamento delle tipologie di incarico rappresentano un importante riconoscimento del valore professionale dei dirigenti e un investimento sulla qualità dell’organizzazione e dei servizi offerti ai cittadini».