Asp Agrigento, il Nursind: “Raggiunti importanti accordi per il personale, sbloccate indennità Covid e pronto soccorso”

Siglata tra sindacati e Asp di Agrigento l’ipotesi di contratto collettivo integrativo per la distribuzione della premialità covid 2020, che consentirà l’erogazione integrale delle risorse disponibili secondo i criteri stabiliti dalle direttive regionali, con i pagamenti previsti tra luglio e agosto. Lo comunica il sindacato Nursind guidato da Salvatore Terrana al termine della delegazione trattante con la quale sono stati raggiunti importanti accordi a favore del personale. È stata inoltre firmata l’ipotesi di pagamento dell’indennità di pronto soccorso per l’anno 2025, garantendo anche in questo caso la distribuzione di tutti i fondi disponibili entro il periodo agosto-settembre, senza lasciare economie non utilizzate.

Tra i temi affrontati figurano anche gli incarichi di funzione, per i quali prosegue la mappatura delle posizioni esistenti. Al termine della ricognizione saranno valutate eventuali nuove attribuzioni e rimodulazioni, con particolare attenzione alle strutture territoriali e ai servizi che ancora ne risultano privi.

Passi avanti anche sul fronte dei cosiddetti differenziali economici di professionalità 2025/2026, con l’approvazione del regolamento che consentirà, a breve, la pubblicazione dei bandi per l’avvio delle progressioni economiche.

Nel corso della riunione è emersa la volontà della parte datoriale di imprimere un’accelerazione alle procedure ancora aperte, con l’obiettivo di assicurare nel più breve tempo possibile il riconoscimento economico e professionale spettante ai lavoratori. Tra le priorità figurano anche le procedure riguardanti gli operatori socio-sanitari e il personale ausiliario, così da garantire benefici concreti al personale nei tempi più rapidi possibili.

Particolarmente apprezzato l’atteggiamento della delegazione datoriale, composta dal direttore generale facente funzioni Raffaele Elia, dal direttore amministrativo Riggi e dal dirigente delle Risorse umane Petrantoni, che hanno dimostrato apertura al dialogo, disponibilità al confronto e un approccio pragmatico orientato alla definizione di soluzioni concrete nell’interesse dei lavoratori e della continuità amministrativa.

Il Nursind esprime soddisfazione per gli accordi raggiunti e continuerà a seguire con attenzione l’attuazione degli impegni assunti, affinché quanto concordato trovi rapida e concreta applicazione a beneficio di tutto il personale.