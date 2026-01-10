Madre e figlia litigano in casa, carabinieri riportano la calma 

Momenti di tensione in un’abitazione nel centro di Agrigento per una lite in famiglia che ha visto protagonista mamma e figlia.

Non è chiaro il motivo della zuffa ma gli animi si sono scaldati e le urla non sono passate inosservate. Qualcuno, infatti, ha chiamato i carabinieri che immediatamente sono intervenuti sul posto. I militari dell’Arma hanno riportato la calma scongiurando conseguenze ben peggiori.