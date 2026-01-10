Agrigento

Madre e figlia litigano in casa, carabinieri riportano la calma 

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Momenti di tensione in un’abitazione nel centro di Agrigento per una lite in famiglia che ha visto protagonista mamma e figlia.

Non è chiaro il motivo della zuffa ma gli animi si sono scaldati e le urla non sono passate inosservate. Qualcuno, infatti, ha chiamato i carabinieri che immediatamente sono intervenuti sul posto. I militari dell’Arma hanno riportato la calma scongiurando conseguenze ben peggiori. 

