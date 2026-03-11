Il Galp “Il Sole e l’azzurro” assegna due donazioni ad associazioni di Ribera e Cattolica Eraclea

Sono stati consegnati dal Direttore del Gruppo di Azione Locale della Pesca Giovanni Borsellino gli ultimi due assegni a realtà del volontariato che operano in alcuni dei comuni che fanno parte delGalp Flag “Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata“. Beneficiari, rispettivamente, un sodalizio di Cattolica Eracela ed uno di Ribera.

A Cattolica Eraclea la consegna della donazione è avvenuta nella sede dell‘Associazione di promozione sociale “Decoro Urbano Arte Cultura e Tradizioni”, che si occupa della promozione sociale, della tutela dell’arte, della cultura e delle tradizioni locali. Il gruppo organizza anche iniziative di valorizzazione del territorio.

A Ribera, invece, a beneficiare dell’assegno è stato il Centro di Ascolto che si occupa di sostegno ai soggetti che hanno problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti. Centro che ha un ruolo sociale molto attivo e che fa parte della Comunità terapeutica Casa dei Giovani di Bagheria, il cui coordinatore è Biagio Sciortino.

Alle rispettive cerimonie di consegna delle donazioni hanno preso parte i sindaci, Santo Borsellino di Cattolica Eraclea, e Matteo Ruvolo di Ribera.

Queste ultime due donazioni fanno seguito all’assegno consegnato nelle settimane scorse all’associazione Enjoy Community di Menfi, che assiste soggetti fragili, alle Uncinettine Realmontine, protagoniste di iniziative di solidarietà con la comunità di Fratel Biagio Conte, e all’associazione per i Diritti Umani Contro Tutte le Violenze (Co.Tu.Le.Vi.) di Castelvetrano e Campobello di Mazara. Si tratta degli introiti di alcuni degli spettacoi del Festival del Mare e del Gusto che, solo per ragioni logistiche, hanno previsto il pagamento di un biglietto d’ingresso. Sin da subito il Galp aveva annunciato che quegli introiti sarebbero stati destinati ad associazioni di volontariato del territorio.