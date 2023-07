Mafia, conferenza di servizi per assegnazione beni confiscati

Si terrà domani 11 luglio alle ore 11:00, presso la Prefettura di Palermo, una conferenza di servizi promossa dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.L’iniziativa, che vedrà la partecipazione del Sottosegretario all’interno Wanda Ferro, del Direttore dell’ANBSC, Prefetto Bruno Corda e del Prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta, si inserisce in un ciclo di conferenze di servizi per l’assegnazione di immobili e terreni sottratti alle organizzazioni criminali.

I lavori riguarderanno, in particolare, beni siti nella regione Siciliana e nella provincia di Siena. All’esito delle attività, saranno acquisite manifestazioni di interesse per 261 immobili proposti in provincia di Palermo, 126 in provincia di Agrigento e ulteriori 10 in provincia di Siena, che verranno poi sottoposte al Consiglio Direttivo dell’ANBSC per la definitiva destinazione.

Al termine dei lavori seguirà una conferenza stampa